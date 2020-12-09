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Пресс-служба МХАТа сообщила о смерти заслуженного артиста РФ Александра Самойлова, хорошо известного и телезрителям, и поклонникам театра. С 1977 года он сыграл большое количество ролей, в каждую из которых вложил частичку себя.

68-летний актер сыграл в кино и сериалах больше сорока ролей. Зрители хорошо знают его по картинам «На безымянной высоте», «Зимородок», по ленте «Скиф», которая вышла на экраны всего два года назад. Также Самойлов «засветился» в знаменитых сериалах «Солдаты», «Оперетта капитана Крутова», «Глухарь», «Балабол» и прочих.

Большую часть своей жизни актер отдал театру. Он блистательно исполнил роль Берлиоза в «Мастере и Маргарите», не менее гениально сыграл отца Захария в постановке «Жизнь Клима Самгина», принимал участие и в ряде других спектаклей, пользующихся популярностью у поклонников театральной сцены.

Известно, что еще в начале ноября актер почувствовал первые симптомы заражения коронавирусом и обратился к врачам. Его госпитализировали, а затем подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния. 9 декабря Самойлов умер в больнице.

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