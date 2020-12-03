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По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, Североатлантический альянс ищет повод оправдать свое стремление расширить военное присутствие в Черном море и поэтому обвиняет РФ в увеличении группировки на Крымском полуострове. Политик считает, что последние заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга – это попытка «переложить с больной головы на здоровую». Об этом Аксенов написал на своей странице в соцсети “ВКонтакте“.

По словам Аксенова, имеющейся военной мощи в Крыму вполне достаточно для защиты полуострова и людей, которые проживают на его территории.

Ранее это высказывание Столтенберга комментировал Александр Шерин, возглавляющий комитет по обороне. Он заявил, что все действия России являются ответом на агрессивные выходки Североатлантического альянса. Политик уверен, что генсек НАТО уверен, что РФ можно обвинять безнаказанно, поэтому и занимается демагогией.

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