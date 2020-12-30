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30 декабря 1980 года советский флот получил подлодку проекта 949 К-525, названную «Архангельск». Она отличалась от своих предшественниц усиленным корпусом, выполненным из высокопрочной стали, улучшенными видами вооружения и увеличенными габаритами.

Эту подлодку еще в Советском Союзе называли «убийцей американских авианосцев». Все дело в том, что субмарина разрабатывалась специально для уничтожения именно этого типа боевых кораблей. Для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов лодка оснащалась комплексом «Гранит», который в те времена не мог быть обнаружен противоракетными силами.

Еще одна уникальная особенность подлодки «Архангельск» — это энергетическая установка. В ее качестве разработчики и конструкторы использовали атомный реактор с мощностью 100 тысяч лошадиных сил. Стоит отметить, что повторить этот рекорд не в состоянии даже самые современные субмарины.

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