В этом году все жители России смогут посмотреть Кремлевскую елку по телевизору.

Как сообщается, впервые елка состоялась в 1963 году, и сейчас она первый раз за всё прошедшее время будет продемонстрирована на телевидении. При этом в зале на этот раз не будет зрителей из-за коронавируса.

Мюзикл «Пятое время года, или кто придумал Новый год» выйдет в эфир на детском канале «Карусель». Как заявили представители канала, начало запланировано на 18 часов по московскому времени.

Главными героями спектакля являются персонажи Гаджет и Хранитель Праздничных Традиций. Им предстоит разгадать тайны Нового года, а также увидеть, как его отмечают в других странах и временах. Кроме того, они узнают о некоем пятом времени года. Темой мюзикла, как указывается, является связь традиций и инноваций.