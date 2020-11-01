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В соцсети «Фейсбук» появилось необычное сообщение от украинки, в котором она сообщила, что приобрела в одной из местных торговых точек курицу, способную испускать свет в темноте.

Согласно словам жительницы населенного пункта Ивано-Франковск, в ночное время суток она заметила, что недавно приобретенная ею птица светится. Она попросила специалистов объяснить ей природу данного явления. Украинка также сообщила, что оставшийся на ее пальцах жир тоже испускал свет в темноте.

Гражданка Украины отметила, что отрезала маленький кусок куриного мяса и отдала кошке, но та не стала его есть. Оставшееся мясо она применила для приготовления борща. Она добавила, что уже попробовала суп, и он показался ей нормальным на вкус.

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