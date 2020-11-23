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В Москве 31-летняя женщина оставила своего несовершеннолетнего сына запертым в квартире на несколько дней.

Как сообщается, о том, что 10-летний мальчик находится один дома вот уже пять дней, рассказали правоохранительным органам соседи. Полицейские приняли решение вскрыть дверь и обнаружили находящегося в одиночестве четвероклассника. Мальчик был доставлен в больницу, как отмечается, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Новоорловская, мальчик был обнаружен 22 ноября. Как выяснилось, его мать является безработной, она ведёт аморальный образ жизни. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента, по факту произошедшего прокуратура начала проверку и оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям родителей и органов по выявлению семейного неблагополучия.

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