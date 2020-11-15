Приложения, по умолчанию установленные на смартфоны с операционной системой Android, воруют у пользователей мобильный трафик, который обходится им в 1 доллар в месяц. Такую информацию предоставили жители Висконсина, Айовы и Иллинойса, которые приняли решение судится с поисковым гигантом.

Суть претензии заключается в том, что даже в том случае, если пользователь вообще ничего не делает с телефоном, тот все равно передает информацию на сервера Google. Расходуя при этом ограниченный трафик, предоставляемый мобильными операторами.

При этом истцы заявляют, что отлично знают о возможности разрешить или запретить использование трафика приложениями для смартфонов. Однако в конкретном описанном случае никто не давал таких разрешений владельцу ПО. То есть, Google. Программы, установленные компанией, подключаются к Сети и отправляют данные без согласия пользователей.

Истцы рассчитали, что за месяц приложения расходуют трафик примерно на 1 американский доллар. При этом они отмечают, что для тех целей, на которые уходит 9 Мб, подключение к интернету не требуется вообще. Поэтому скорее всего поисковый гигант собирает данные о пользователях, чтобы затем показывать рекламу, отвечающую их потребностям.

