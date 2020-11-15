Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Приложения, по умолчанию установленные на смартфоны с операционной системой Android, воруют у пользователей мобильный трафик, который обходится им в 1 доллар в месяц. Такую информацию предоставили жители Висконсина, Айовы и Иллинойса, которые приняли решение судится с поисковым гигантом.

Суть претензии заключается в том, что даже в том случае, если пользователь вообще ничего не делает с телефоном, тот все равно передает информацию на сервера Google. Расходуя при этом ограниченный трафик, предоставляемый мобильными операторами.

При этом истцы заявляют, что отлично знают о возможности разрешить или запретить использование трафика приложениями для смартфонов. Однако в конкретном описанном случае никто не давал таких разрешений владельцу ПО. То есть, Google. Программы, установленные компанией, подключаются к Сети и отправляют данные без согласия пользователей.

Истцы рассчитали, что за месяц приложения расходуют трафик примерно на 1 американский доллар. При этом они отмечают, что для тех целей, на которые уходит 9 Мб, подключение к интернету не требуется вообще. Поэтому скорее всего поисковый гигант собирает данные о пользователях, чтобы затем показывать рекламу, отвечающую их потребностям.

Вам может понравиться

Первый российский корабль с «Панцирем» успешно прошел испытания

Главком российского флота Николай Евменов сообщил, что первый морской комплекс «Панцирь-М» успешно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе

Рабочая группа ООН предъявляет Анкаре необоснованные претензии по поводу привлечения к боевым… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве $5 млн за интимное видео

История с интимной видеозаписью, на которой фигурирует нападающий питерского «Зенита» и российской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 15 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |