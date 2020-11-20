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Издание Sputnik Армения, ссылаясь на офис бывшего президента страны Сержа Саргсяна, сообщило о смерти его супруги Риты Саргсян.

Как сообщается, жена бывшего президента Армении умерла 20 ноября в возрасте 58 лет. Причиной её смерти стала коронавирусная инфекция и вызванные ею осложнения со здоровьем.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Риты Саргсян значительно ухудшилось, но после этого врачам удалось привести её в стабильное состояние. Несмотря на это, её здоровье всё ещё вызывало опасения и обеспокоенность. Как отмечается, супругу экс-президента отправили лечиться за границу. На тот момент она была в тяжёлом состоянии. Также армянские СМИ сообщали, что она впала в кому.

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  • Анна
  • 18.11.2020
  • читать 1 минуту
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