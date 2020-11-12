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В среду в США отмечался День ветеранов. Именно этому празднику посвятил свой очередной пост в социальной сети Facebook украинский лидер Владимир Зеленский. Он написал об американских воинах украинского происхождения, которые давно стали легендами в Соединенных Штатах.

Среди них Зеленский упомянул Майкла Стринке – сержанта времен Второй мировой, который известен тем, что установил флаг США на Иводзиме. Глава украинского государства уверен, что Стринке – украинец, хотя многие источники говорят о его словацких корнях.

Также легендарными украинцами Зеленский назвал и других американских бойцов – Джона Дутко, Николаса Ореско и других. Президент Украины заявил, что их отвага и отличные боевые качества – это подтверждение того, что они сохранили в себе дух украинского казачества.

Многие пользователи раскритиковали Зеленского за такой пост. Они назвали высказывания президента «еще одним симптомом Covid-19» и упрекнули в отсутствии таких же знаний о ветеранах родной страны.

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