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Виталий Полянин, вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт», в ходе беседы с журналистами заявил, что повторный запуск 1-го энергетического блока Белорусской атомной электростанции будет осуществлен в начале следующей недели.

Согласно его словам, работа энергоблока была приостановлена из-за поломки трансформаторов напряжения, произошедшей по причине короткого замыкания. Речь идет об итальянском оборудовании, которое в настоящее время заменяется российскими изделиями, полученными из запасов «Росэнергоатома». В течение следующих нескольких дней все необходимые работы будут завершены.

Указывается, что появившаяся проблема не является критичной. Полянин отметил, что это «рабочая ситуация» для данного этапа, когда энергоблок только вводится в эксплуатацию. Он добавил, что подобные ошибки уже происходили на российских атомных электростанциях и успешно исправлялись.

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