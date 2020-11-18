В Забайкальском крае замгубернатора Аягма Ванчикова раскритиковала врачей во время заседания регионального операштаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщается, чиновница сорвалась на крик и заявила, что они вконец расслабились и «надо рассказывать, как надо выписывать». Также она задалась вопросом, не сошли ли они с ума и отметила, что каждый день идёт прирост заболевших. Ванчикова заявила, что сотрудники стационара сейчас лишь мониторят пациентов вместо того, чтобы их лечить, и многие сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Немало критики досталось и работе областного Минздрава, который, по мнению Ванчиковой, задерживает выдачу «нормальных» распоряжений, а также министру здравоохранения. Отмечается, что к работе непосредственно врачей у Ванчиковой претензий нет.