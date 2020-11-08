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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге вышла из-под контроля. Количество заразившихся за минувшие сутки составило 1331 человек. Именно поэтому в Северную столицу направились помощник министра здравоохранения Оксана Гусева и его заместитель Игорь Каграманян.

Представители ведомства намерены оказывать властям Петербурга всяческую поддержку для стабилизации ситуации.

По информации, приведенной ТАСС, 8 октября коэффициент распространения Covid-19 добрался до рекордной отметки 1,28 и с тех пор не снижался, хотя прошел уже ровно месяц. Количество заболевших с начала пандемии здесь составляет более 70 000 человек.

В настоящий момент в медицинских учреждения по всей России находится 250 тысяч жителей страны. Еще 650 тысяч лечатся на дому. В последние трое суток количество заразившихся достигает более 20 000 пациентов.

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