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Музыкант Юрий Лоза высказался насчёт просьбы Аллы Пугачевой не пускать Ольгу Бузову на съёмки новогоднего «Голубого огонька».

Как отмечается, Примадонна потребовала, чтобы Бузову не допускали до участия в новогоднем выпуске шоу «Голубой огонек», так как это семейная развлекательная программа. Таким, как Ольга, по мнению Пугачевой, на шоу не место – она заявила об отсутствии у Бузовой таланта, а также о неподходящем у неё сценическом образе. Год назад Пугачева уже озвучивала аналогичную просьбу.

Однако Лоза заявил, что решение о допуске Бузовой принимает не Пугачева, а создатели и продюсеры «Голубого огонька». Музыкант отметил, что, к примеру, хозяева «Евровидения» решают, кто будет представлять Россию, и точно так с «Голубым огоньком» – кто будет петь в очередном представлении, нужно узнавать у хозяев шоу.

Также Лоза рассказал, что его самого не зовут на съёмки, и кто именно является там «главным», он не знает.

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