Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Карьера Джонни Деппа может быть полностью разрушена из-за скандала, связанного с его бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом заявил юрист Марк Стивенс.

Как сообщается, Депп проиграл суд против издания The Sun, опубликовавшего статью, где сообщалось, что актёр избивал Эмбер. Она выступала свидетельницей в суде и подтвердила обвинения. С решением суда актёр не согласен и заявил, что будет подавать апелляцию.

Стивенс сообщил, что Деппа навсегда запомнят как пьяницу и наркомана и как актёра, который избивал свою жену. По словам Стивенса, это будет написано и на его надгробии.

Отмечается, что студия Warner Bros уже сняла Деппа с его роли Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари». Депп сыграл волшебника в первых двух фильмах. Релиз третьего, уже без его участия, запланирован на следующий год.

Вам может понравиться

В Магадане из-за коронавируса скончалась беременная женщина

В Магадане из-за осложнений, возникших из-за коронавируса, скончалась 34-летняя женщина. Отмечается, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.11.2020
  • читать 1 минуту

Губернатор Подмосковья назвал непростой ситуацию с коронавирусом в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе. Согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.11.2020
  • читать 1 минуту

Российская синхронистка восхитила поклонников фото в бикини

Российская синхронистка Варвара Субботина порадовала своих поклонников новой фотографией в купальнике, опубликованной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – ясно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -2 °C | Королев: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 9 ноября – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 9 ноября – ясно, до 13 °C |