Карьера Джонни Деппа может быть полностью разрушена из-за скандала, связанного с его бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом заявил юрист Марк Стивенс.

Как сообщается, Депп проиграл суд против издания The Sun, опубликовавшего статью, где сообщалось, что актёр избивал Эмбер. Она выступала свидетельницей в суде и подтвердила обвинения. С решением суда актёр не согласен и заявил, что будет подавать апелляцию.

Стивенс сообщил, что Деппа навсегда запомнят как пьяницу и наркомана и как актёра, который избивал свою жену. По словам Стивенса, это будет написано и на его надгробии.

Отмечается, что студия Warner Bros уже сняла Деппа с его роли Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари». Депп сыграл волшебника в первых двух фильмах. Релиз третьего, уже без его участия, запланирован на следующий год.