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Китайская компания Xiaomi доказала, что мини-компьютеры по производительности и мощности не уступают привычным для всех и становящимся уже громоздкими устройствам. Она презентовала Ningmei Rubik’s Cube Mini Computer Host, который весьма удачно назвала в честь Кубика Рубика. По размерам устройство практически такое же, как знаменитая венгерская головоломка.

Несмотря на столь скромные габариты, компьютер наделен отличными техническими характеристиками. За его производительность отвечает 4-ядерный процессор Intel J4125. Его максимальная частота достигает 2,7 ГГц. К «кубику» можно подсоединить монитор посредством HDMI разъёма. Также предусмотрена возможность подключения телевизора или проектора.

Мини-компьютер поддерживает 5G и Wi-Fi, соединяется с другими устройствами через Bluetooth, имеет два USB-разъема версии 3.0. Видеокарта UHD600 имеет на борту 8 Гб памяти, что обеспечивает весьма неплохие возможности для работы с графикой. В минимальной комплектации устройство будет стоить 150 долларов.

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