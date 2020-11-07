Казахстан продолжает программу перевооружения своих ВВС. Именно в рамках этой программы в его распоряжении оказались истребители Су-30СМ, которые производятся в России.

Су-30СМ представляет собой многофункциональный истребитель, в котором объединили только лучшие характеристики МиГ-31 и Су-27. Он обладает высокой скоростью, легко справляется с выполнением наиболее сложных маневров, может использоваться практически в любых условиях.

Главнокомандующий казахских ВВС Нурлан Орманбетов уже заявил, что очередная партия истребителей из России положительно отразится на боеспособности государства и возможностях для отражения нападений потенциального противника.

Напомним, что поставки Су-30СМ в Казахстан начались еще в 2015 году. Самолеты, изготовленные в Иркутске, призваны увеличить боевой потенциал Казахстана, а также полностью обновить парк воздушных машин страны.