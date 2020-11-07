Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Казахстан продолжает программу перевооружения своих ВВС. Именно в рамках этой программы в его распоряжении оказались истребители Су-30СМ, которые производятся в России.

Су-30СМ представляет собой многофункциональный истребитель, в котором объединили только лучшие характеристики МиГ-31 и Су-27. Он обладает высокой скоростью, легко справляется с выполнением наиболее сложных маневров, может использоваться практически в любых условиях.

Главнокомандующий казахских ВВС Нурлан Орманбетов уже заявил, что очередная партия истребителей из России положительно отразится на боеспособности государства и возможностях для отражения нападений потенциального противника.

Напомним, что поставки Су-30СМ в Казахстан начались еще в 2015 году. Самолеты, изготовленные в Иркутске, призваны увеличить боевой потенциал Казахстана, а также полностью обновить парк воздушных машин страны.

Вам может понравиться

Стало известно о советах окружения Трампа готовиться к поражению

Представители республиканской партии, а также советники нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роспотребнадзор: заражение коронавирусом чаще происходит в транспорте

Регулярные поездки в общественном транспорте существенно повышают риск заражения SARS-CoV-2. А все… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Побывавшие на Кубе российские туристы рассказали о своих впечатлениях

Несколько недель назад было открыто авиасообщение между Россией и Кубой, и там… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C |