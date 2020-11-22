Современный выбор легкосплавных дисков способен удивить любого водителя собственным разнообразием доступных вариантов – https://koleso2000.ua/litye-legkosplavnye-diski. При этом не все знали, что продукция данного типа делится на две актуальные категории – литые и кованые. Каждая из перечисленных выше категорий имеет массу существенных отличий. К сожалению, высокая цена кованой продукции помешала завоеванию мирового рынка, в связи с этим литые изделия получили максимальную популярность в Европе и Украине.

Из чего и как изготавливают литые колеса

Производство литых дисков подразумевает использование стандартных заготовок из сплавов магния и алюминия. Изначально разогретый сплав помещается в подготовленную пресс-форму, что положительным образом сказывается на сроках и стоимости производства.

Технологический процесс происходит под низким давлением, что обеспечивает материалу определенную степень пластичности. Для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность изделий покрывают специальной защитной краской, которая на долгие годы защищает обод диска от ржавчины.

Учитывая тот фактор, что алюминий и магний может содержаться в колесных дисках в разных пропорциях, данный момент необходимо учитывать. Повышенное содержание алюминия в изделии обеспечивает готовому диску ряд интересных преимуществ:

легкий вес;

высокие показатели на дороге;

устойчивость к появлению коррозии.

Алюминиевые диски обладают хорошей устойчивостью к воде, дорожным солям и реагентам. Кроме того, в холодное время года алюминий надежно защищен от концентрированной азотной кислоты. Имеет алюминий и ряд характерных недостатков – низкая прочность и плохая пригодность к ремонтным процедурам.

Колесные диски с повышенным содержанием магния в составе обладают еще более легким весом, но при этом плохо защищены от воздействия коррозии и дорожных реагентов. В связи с этим возникает необходимость в использовании нескольких защитных слоев, что негативным образом сказывается на итоговой стоимости изделия.

Преимущества и недостатки литых дисков

Главным преимуществом литых дисков выступает яркий и стильный дизайн, который способен украсить внешний вид любого транспортного средства. Следующим важным моментом является относительно доступная стоимость – в последние годы на рынках появилась качественная и недорогая продукция от различных иностранных производителей.

Большинство качественных литых дисков отличаются хорошими прочностными свойствами, которые способны пережить даже самые серьезные испытания украинскими дорогами. Сниженный вес литой конструкции обеспечивает главное преимущество – топливную экономичность. Благодаря этой особенности, водитель сможет тратить меньшее количество средств на выполнение дозаправок. Кроме того, небольшой вес изделия положительным образом сказывается на сроке службы элементов подвески, которые подвергаются меньшим нагрузкам.

Дополнительным бонусом от если вы захотите купить колёсные диски из алюминия будет выступать хорошая разгонная динамика, короткий тормозной путь и послушная управляемость. Открытый дизайн обода позволяет обеспечивать самостоятельное охлаждение тормозных узлов, исключая вероятность их перегрева.

Среди недостатков литых дисков следует отметить сложность проведения восстановительных работ в случае механического повреждения. Если в случае появления дефекта у стальных дисков, для его устранения потребуется обычный молоток, то литые диски может не спасти даже современное оборудование и опытные мастера.