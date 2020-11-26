Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кардиолог из Калифорнийского университета Ниша Парих сообщила о том, какое воздействие оказывает коронавирус на сердце и сосуды человека.

Согласно её заявлению, проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за коронавируса могут произойти как у молодых пациентов, так и у пожилых. Самые плохие последствия обычно развиваются в первые недели заболевания.

По словам кардиолога, это могут быть проблемы, связанные с воспалением сердечной мышцы или мембраны, а также снижение эффективности перекачки крови. При сильном стрессе может развиться кардиомиопатия Такоцубо.

Специалист также рассказала, что коронавирус воздействует на эндотелий, что, в свою очередь, может привести к повышению риска образования тромбов в лёгких или ногах.

Некоторые пациенты жалуются и на сердечно-сосудистую симптоматику – к примеру, боли в груди, учащённое сердцебиение, состояние, близкое к обмороку, головокружение, онемение, и так далее.

Вам может понравиться

В Красноярске мошенники вынудили учительницу набрать кредитов и снять откровенные фото

В Красноярске 30-летняя учительница подверглась шантажу со стороны мошенников. Как сообщается, в…
  • Анна
  • 24.11.2020
  • читать 1 минуту

Под Вологдой полицейский спас шестерых тонущих человек

В Вологодской области сотрудник полиции спас шестерых человек, в их числе 4-летнюю…
  • Анна
  • 24.11.2020
  • читать 1 минуту

Пентагон озвучил причины крушения истребителя F-15 в Северном море

В Пентагоне объяснили причину крушения истребителя F-15C в Северном море. Инцидент, как…
  • Анна
  • 25.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 ноября – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 26 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 26 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 26 ноября – небольшой дождь, до 5 °C |