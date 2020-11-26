Кардиолог из Калифорнийского университета Ниша Парих сообщила о том, какое воздействие оказывает коронавирус на сердце и сосуды человека.

Согласно её заявлению, проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за коронавируса могут произойти как у молодых пациентов, так и у пожилых. Самые плохие последствия обычно развиваются в первые недели заболевания.

По словам кардиолога, это могут быть проблемы, связанные с воспалением сердечной мышцы или мембраны, а также снижение эффективности перекачки крови. При сильном стрессе может развиться кардиомиопатия Такоцубо.

Специалист также рассказала, что коронавирус воздействует на эндотелий, что, в свою очередь, может привести к повышению риска образования тромбов в лёгких или ногах.

Некоторые пациенты жалуются и на сердечно-сосудистую симптоматику – к примеру, боли в груди, учащённое сердцебиение, состояние, близкое к обмороку, головокружение, онемение, и так далее.