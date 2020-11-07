Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об основных признаках коронавируса во второй волне.

Согласно его заявлению, пациенты часто страдают от лихорадки, при которой температура держится выше 38-ти градусов. При этом снизить её жаропонижающими достаточно сложно. Также у пациентов имеется одышка, при которой частота дыхания составляет более 28 в минуту. Норма – 16-20 в минуту.

Также одним из наиболее частных симптомов коронавируса является низкая насыщенность крови кислородом до уровня 92% и меньше при норме, которая составляет 98-99%.

По словам врача, в Коммунарке в настоящее время находится 870 пациентов, из них 137 – в реанимации. Также Проценко предрёк третью волну коронавируса, которая будет, по его словам, в марте. Он отметил, что она будет слабее первых двух.