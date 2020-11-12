В издании Sputnik Армения, сославшись на слова Гегама Манукяна, члена партии АРФ «Дашнакцутюн», заявили, что добровольцы отказываются покидать Нагорный Карабах.

Согласно словам политика, добровольческие подразделения останутся на своих позициях. Он заявил, что дашнакцакавы сражались за свободу Нагорно-Карабахской Республики еще с первых дней конфликта и, несмотря на заключенные договоренности, они не покинут фронтовую зону. Манукян отметил, что то же самое произошло в 2016 году, когда отряды добровольцев оставались на линии соприкосновения еще несколько недель после завершения войны.

Военные эксперты при этом отмечают, что если Армия обороны НКР решит напасть на вооруженные силы Азербайджана, то те сразу же ответят. При этом они вряд ли станут разбираться в том, имеются ли в районе обстрела российские миротворческие отряды.