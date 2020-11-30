Провокационные действия у рубежей России будут продолжаться и дальше. Но теперь корабли, заплывающие в территориальные воды РФ, и самолеты, кружащие у границ, ждет очень неприятный сюрприз.

Напомним, что за минувшую неделю сразу два боевых корабля ВМС Соединенных Штатов пересекли границу России. Сперва это был эсминец «Джонн Маккейн», который прошел 2 километра по территории РФ, а затем – еще один эсминец Ross совершал обманные маневры у Калининграда.

Теперь подобные действия будут строго наказываться. По неподтвержденной пока информации, российские корабли, столкнувшиеся с нарушителями, смогут сперва делать предупредительные выстрелы в воздух, а затем открывать огонь на поражение. Военные эксперты утверждают, что это решение можно назвать довольно жестким, однако оно остается единственным разумным выходом, позволяющим предотвратить провокации.