36-тонная самоходная гаубица под рабочим названием M109A7 – это новейшая разработка американских конструкторов. Пару дней назад она успешно прошла первые испытания и продемонстрировала отличные технические и боевые характеристики.

САУ обладает завидной маневренностью и способна разгоняться до 61 километра в час практически на любых дорожных покрытиях. Она достаточно мобильна и может проехать 300 километров, не требуя дозаправки топливом.

Для нанесения ударов по противнику самоходка использует как стандартные, так и высокоточные заряды. Первые позволяют поражать цели на расстоянии не более 24 километров. Вторые улетают на 30 км и гарантируют точность попадания.

Сообщается, что сразу после успешного завершения испытаний САУ будет запущена в серийное производство. Первая партия, которая поступит в войска предположительно весной будущего года, состоит из 48 самоходных установок.