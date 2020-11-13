Военные обозреватели рассказали, что оружие, которым снабдили российские войска для выполнения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, вполне достаточно, чтобы решать самые различные задачи.

Так, известный эксперт Юрий Лямин сообщил, что бойцы ВС России не будут принимать участие в боевых действиях. Их главная цель – это предотвращение возможных столкновений между враждующими сторонами, а также контроль выполнения соглашения. Для этого вполне достаточно имеющихся БТР, беспилотных аппаратов и вертолетов.

С его точкой зрения согласился и еще один военный обозреватель Виктор Мураховский. Он сказал, что между принуждением к миру и миротворческой операцией большая разница. Российским бойцам не нужно пресекать возможные нарушения. От них требуется просто зафиксировать попытку нарушить соглашение. Оружие же будет применяться лишь тогда, когда на миротворца кто-либо совершит нападение.