Некоторые командиры Армии обороны Арцаха не намерены уходить со своих позиций и передавать их Азербайджану. Среди них – и Карен Джалавян, имеющий позывной «Кьеха». Он приказал своим солдатам оставаться на местах, но сумел достучаться лишь до меньшей их части. Все остальные ушли из подразделения.

Напомним, что вывод армянских войск и Армии обороны предусмотрен мирным соглашением, которое Армения подписала с Баку и Россией. По этому договору часть Карабаха, которая была захвачена азербайджанскими войсками, переходит в их распоряжение. Остальную территорию контролируют российские миротворцы, которые уже организовали несколько наблюдательных постов.

Уходят из населенных пунктов, которые необходимо к декабрю передать Азербайджану, и простые граждане. Покидая земли, которые для них являются родными, они сжигают дома, магазины и другие постройки. В подтверждение этого факта в Сети было опубликовано несколько фотографий с подобными пожарами.