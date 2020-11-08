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Сергей Лисинчук, киноактер из РФ, сообщил на своей страничке в соцсети Instagram, что на Георгия Санко, режиссера «Осенних визитов», снимаемых во Владивостоке, напали с газовым баллончиком.

В опубликованном сообщении говорится о том, что данный инцидент произошел в ночь на 7 ноября, примерно в четыре часа. Санко поздно покинул съемочную площадку и подъехал к своему подъезду ранним утром. Когда он вышел из такси, к нему подошел неизвестный мужчина и напал с газовым баллончиком, потребовав при этом прекратить снимать фильм.

Режиссер собирается в скором времени написать заявление в правоохранительные органы в связи с нападением. Члены съемочной команды при этом планируют вести себя осторожнее при выходе на улицу, так как агрессия, судя по всему, была направлена не на Санко, а на снимаемую им картину. Лисинчук предположил, что этой работой они могли перейти дорогу неким заинтересованным личностям.

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