Представители социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что на площадке страницы умерших пользователей начали получить особые отметки.

Согласно их словам, в месте, где ранее указывались дата и время последнего посещения соцсети пользователем, может быть размещена следующая надпись: «Страница умершего человека». Она появится в том случае, если родственники и близкие погибшего решат не удалять профиль, а оставить его.

Однако для этого родным нужно будет обратиться к сотрудникам службы поддержки «ВКонтакте», а затем предоставить им фотоснимок, на котором должно быть изображено свидетельство о смерти человека. Надпись можно будет увидеть лишь на страничке – она не появится в списке друзей и поиске.