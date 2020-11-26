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Представители социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что на площадке страницы умерших пользователей начали получить особые отметки.

Согласно их словам, в месте, где ранее указывались дата и время последнего посещения соцсети пользователем, может быть размещена следующая надпись: «Страница умершего человека». Она появится в том случае, если родственники и близкие погибшего решат не удалять профиль, а оставить его.

Однако для этого родным нужно будет обратиться к сотрудникам службы поддержки «ВКонтакте», а затем предоставить им фотоснимок, на котором должно быть изображено свидетельство о смерти человека. Надпись можно будет увидеть лишь на страничке – она не появится в списке друзей и поиске.

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