Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла на его похороны.

Как сообщается, Джигарханян умер в ночь на 14 октября из-за остановки сердца. Ему было 85 лет. На похороны актёра пришли многие его близкие, друзья и коллеги, но бывшая супруга, с которой он состоял в браке немногим больше года, не появилась.

Как объяснила Виталина, для неё Джигарханян умер ещё три года назад, когда её лишили возможности быть рядом с ним. Также она отметила, что её посещение похорон могло быть небезопасным из-за окружения Армена, которое, как она считает, способно на любые поступки – как минимум унизить её.

Память своего бывшего супруга Виталина почтила публикацией в Instagram, выложив фото чёрно-белое Джигарханяна, на котором он позирует в зрительском зале своего театра.