Вирусолог Сергей Нетесов рассказал о том, как будет развиваться пандемия коронавируса.

Как отмечается, уже несколько дней подряд число новых случаев заражения коронавирусом ежедневно более 22-х тысяч человек. Как сообщают многие регионы, у них практически не осталось ресурсов здравоохранения. Несмотря на это, смертность от коронавируса упала практически в три раза – сейчас она составляет 2,5% и продолжает снижаться, в то время как ранее была выше 6%.

Как отметил Нетесов, в SARS-CoV-2 были обнаружены особенности, встречающиеся и ранее у других вирусов, но по отдельности. Это является достаточно необычным.

Спада заболеваемости, по словам вирусолога, следует ждать после завершения зимнего сезона, примерно в марте-апреле. Объясняется это тем, что на холоде вирусы сохраняются лучше, и, как отметил Нетесов, они даже в лабораториях хранятся именно в морозильной камере. Кроме того, в холодное время года люди проводят больше времени в скученных местах.

Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы переболело не менее 75% населения планеты – около шести миллиардов. В настоящее же время болезнь была выявлена у 55 миллионов человек, но неофициально их примерно в 9-10 раз больше за счёт тех, кто переболел без симптомов. Таким образом, для выработки коллективного иммунитета потребуется от 8 до 12 лет.

Также Нетесов заявил, что документально доказаны на настоящий момент только четыре случая повторного заражения, и лично он считает, что повторно заболеть можно, но шанс этот не очень большой. Но он также отмечает, что долговечность иммунитета от коронавируса пока что непонятна.

Комментировать вакцины от коронавируса, как американские, так и отечественные, специалист не будет до тех пор, пока не появятся результаты об испытаниях с цифрами и фактами. На данный момент об этих вакцинах есть только заявления экономистов. Выбор вакцины у потребителя, как предполагает Нетесов, появится лишь в феврале-марте.

Говоря об окончании пандемии коронавируса, Нетесов высказал несколько вариантов. При оптимистичном прогнозе, окончания следует ждать уже осенью следующего года. При пессимистичном прогнозе – осенью 2022 года.