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Леринчи Габора, венгерский генерал, сообщил, что замена советских танков Т-72 немецкими Leopard 2 привела к возникновению множества проблем.

Согласно словам военного, немецкая бронетехника имеет другие габариты, поэтому не помещается в ангары, которые были построены для советских боевых машин. Они также не влезают в тоннель, расположенный рядом с полигоном, поэтому «Леопарды» приходится везти в объезд по одиночке, чтобы не разрушить дорожное полотно.

Эти танки также значительно отличаются в техническом плане, например, Leopard 2 обладает «автоматом» и ручным заряжанием, а Т-72, наоборот, имеет механическую коробку передач и автоматическое заряжание. Но главная проблема заключается в отсутствии специалистов для обслуживания новых танков.

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