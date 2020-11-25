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30 ноября в игре Dota 2 должен был появиться новый персонаж. Однако сегодня студия Valve объявила, что вынуждена перенести его представление примерно на середину следующего месяца. Ожидается, что новый герой появится уже в очередном патче 7.28.

Причиной переноса оказалась не пандемия коронавируса. Представители студии написали, что им просто нужно больше времени для подготовки к зимнему сезону. Но в середине декабря давно анонсированный персонаж все же появится.

Напомним, что обычно новые герои представляются разработчиком в ходе международного турнира по Dota-2 The International. Но в 2020 году планы изменились, так как чемпионат пришлось перенести из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент о способностях персонажа, а также о том, как он будет выглядеть, ничего не сообщается.

Valve также объявила, что уже 28 января стартует новый сезон турнира Dota Pro Circuit. В нем будут принимать участие 192 команды, разбитые на региональные зоны.

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