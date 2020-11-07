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В Югре, согласно новому постановлению, с 9 ноября начинает действовать дистанционные режим для учащихся.

Так, в ряде образовательных учреждений школьники 6-11 классов будут учиться дистанционно с 9 по 30 ноября. Речь идёт о тех школах, где учеников в полтора раза больше, чем запланировано по проекту, и тех, где хотя бы у одного из учителей в течение последнего месяца был выявлен коронавирус. Исключение составляют школы в тех населённых пунктах, где за всё время пандемии не было выявлено случаев заболевания коронавирусом.

В колледжах и вузах лекции будут проводить дистанционно, а практические занятия в очной форме с разделением учащихся по аудиториям.

Также отмечается, что в детских садах будут организованы круглосуточные группы. Принимать туда будут тех детей, чьи родители работают на предприятии, которое перешло на круглосуточный режим работы. Это касается тех ситуаций, когда оба родителя перешли на такой режим, либо один в неполной семье.

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