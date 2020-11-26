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В Воронежской области было принято решение продлить режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65-ти лет и старше.

Решение было принято во время заседания регионального оперштаба 26 ноября. Как сообщается, обязательная самоизоляция для указанной категории граждан продлится до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, на заседании также было принято решение вернуть школьников с дистанционной формы обучения на очную. Учиться в прежнем режиме они начнут уже с 30 ноября.

Указывается, что в регионе фиксируется положительная, и, по всей видимости, устойчивая динамика, которая касается как соотношения количества выписавшихся к уровню госпитализированных, так и сокращение пневмонии, протекающей в тяжёлой форме. Таким образом, дополнительных запретительных мер, скорее всего, приниматься не будет.

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