Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ульяновской области решением губернатора Сергея Морозова был отстранён от должности Михаил Семенкин. Он, как указывается, является министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Как сообщается, в отношении него была организована служебная проверка. Кроме того, министром заинтересовалась и областная прокуратура, начавшая свою проверку. Причиной стали недавние сообщения СМИ, в которых рассказывалось о поездке министра и Марии Шпак за границу. Шпак, как указывается, является главой Чердаклинского района, после этого её отстранили от должности.

Уточняется, что в заграничную поездку они отправились на частном самолёте, который принадлежит иностранной компании. Семенкин и Шпак неделю провели в Ницце, и, как указывается, стоимость полёта только в одну сторону – 30 тысяч евро.

Вам может понравиться

Мэрилин Мэнсон снимется в хоррор-сериале “Калейдоскоп ужасов”

Рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон примет участие в съёмках сериала «Калейдоскоп ужасов». Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.11.2020
  • читать 1 минуту

Кедми рассказал, почему Байден не протянет долго на посту президента США

Яков Кедми, политолог и бывший израильский дипломат, сообщил, что при победе Джо… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Армении рассказали о потерях азербайджанского спецназа в Карабахе

Шушан Степанян, представитель армянского оборонного ведомства, сообщила сегодня, 3 ноября, что спецназ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 5 ноября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 5 ноября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 5 ноября – ясно, до 16 °C |