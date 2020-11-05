В Ульяновской области решением губернатора Сергея Морозова был отстранён от должности Михаил Семенкин. Он, как указывается, является министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Как сообщается, в отношении него была организована служебная проверка. Кроме того, министром заинтересовалась и областная прокуратура, начавшая свою проверку. Причиной стали недавние сообщения СМИ, в которых рассказывалось о поездке министра и Марии Шпак за границу. Шпак, как указывается, является главой Чердаклинского района, после этого её отстранили от должности.

Уточняется, что в заграничную поездку они отправились на частном самолёте, который принадлежит иностранной компании. Семенкин и Шпак неделю провели в Ницце, и, как указывается, стоимость полёта только в одну сторону – 30 тысяч евро.