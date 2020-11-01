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В Турции в Стамбульском университете произошёл взрыв и начался пожар.

Как сообщается, инцидент произошёл днём 1 ноября в районе Топкапы округа Фатих в здании медицинского факультета университета, которое в настоящий момент ремонтируется.

По предварительной информации, к пожару привели строительные материалы, которые находились на крыше здания и загорелись. Также, по некоторым сведениям, перед пожаром был слышен взрыв.

По словам мэрии Стамбула, были приняты необходимые меры безопасности, прибывшие на место инцидента пожарные расчёты взяли пламя под контроль и продолжают ликвидацию возгорания. Ведётся расследование инцидента. На данный момент известно, что в результате происшествия нет погибших или пострадавших.

В Стамбуле в университетской больнице произошёл взрыв

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