В Стамбуле в университетской больнице произошёл взрыв

В Турции в Стамбульском университете произошёл взрыв и начался пожар.

Как сообщается, инцидент произошёл днём 1 ноября в районе Топкапы округа Фатих в здании медицинского факультета университета, которое в настоящий момент ремонтируется.

По предварительной информации, к пожару привели строительные материалы, которые находились на крыше здания и загорелись. Также, по некоторым сведениям, перед пожаром был слышен взрыв.

По словам мэрии Стамбула, были приняты необходимые меры безопасности, прибывшие на место инцидента пожарные расчёты взяли пламя под контроль и продолжают ликвидацию возгорания. Ведётся расследование инцидента. На данный момент известно, что в результате происшествия нет погибших или пострадавших.