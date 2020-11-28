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За минувшие сутки в Соединенных Штатах было зафиксировано более 205 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это своеобразный антирекорд, так как количество заболевших Covid за 24 часа еще ни разу не превышало отметку в 200 тысяч человек.

Университет Джона Хопкинса, который собирает подробную статистику о распространении коронавируса в Штатах, сообщил, что теперь число инфицированных с начала пандемии составляет 13 092 661. Заболевание унесло жизни 264 тысяч американских жителей. При этом 1404 пациента умерли за последние 24 часа. 4,9 миллионов граждан США вылечились от страшной болезни.

Напомним, что всего в мире из-за коронавируса и связанных с ним осложнений умерло уже больше 1,4 миллиона человек. Количество зараженных с начала эпидемии превысило 61 миллион.

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