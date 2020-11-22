Россия тратит намного меньше денег на создание вооружения и оснащения армии, чем Соединенные Штаты, однако ухитряется при этом «ослеплять» своими возможностями военных экспертов всего мира. Такое заявление сделал Руфаро Маньепа в своей публикации в известном американском издании The Trumpet.

Он написал, что уникальные возможности российской армии были хорошо видны на учениях, которые РФ проводила совместно с Пакистаном. По словам автора статьи, военнослужащие спецназа России продемонстрировали экзоскелеты от «Ростеха» – снаряжение, которое никак не удается изготовить американским конструкторам на протяжении четырех десятилетий.

Также автор заявляет, что РФ стремительными темпами модернизирует свою авиацию, а также строит новейшие самолеты и вертолеты, не только не уступающие западным аналогам, но и превосходящие их. Журналиста восхитил тот факт, что Россия буквально за несколько дней может мобилизовать более 100 тысяч солдат, хотя НАТО для этой цели потребуется намного больше времени. Причем большая часть натовских бойцов вряд ли будет вооружена так, как российские военные.