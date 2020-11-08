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Елена Марковская, представительница СКР, раскрыла информацию об основных версиях падения воздушного судна, в результате которого умер Александр Колтовой, телеведущий НТВ.

На сегодняшний день на месте инцидента проходят различные следственные действия, которые перешли на завершающую стадию. Сейчас у следователей есть несколько версий случившегося, однако к приоритетным относятся только две из них: ошибка, допущенная при пилотировании, и поломка самолета.

В СМИ напоминают, что авиакатастрофа произошла вчера, 7 ноября, в Московской области. В легкомоторном самолете находился Александр Колтовой, ведущий передачи «ДНК», и женщина, личность которой все еще не установлена.

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