На Telegram-канале «Военный обозреватель» сообщили о том, что боевики сбили российский БПЛА «Орлан-10», совершавший полет над западной областью провинции Алеппо в Сирии.

В Сети были также размещены фотографии подбитого дрона. У него отвалились оба крыла, но в целом он выглядит неповрежденным. Отмечается, что речь идет о разведывательном беспилотном летательном аппарате, способном летать на высоте до 6 километров в течение 16 часов.

Согласно словам зарубежных экспертов, этот БПЛА не способен нести ракеты или бомбы, однако его можно использовать в виде системы управления огнем. Он также может корректировать удары артиллерийских установок. На «Орлане-10» размещена инфракрасная камера, благодаря которой можно проводить нацеливание САУ.