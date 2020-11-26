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В Сети было опубликовано архивное фото принцессы Дианы, снятое на роскошной яхте.

Фотография была выложена на Instagram-странице бизнесмена и дизайнера Джанкарло Джамметти, сооснователя итальянского бренда Valentino. Как отмечается, кадр был сделан в сентябре 1990 года.

На фото принцесса Диана находится на палубе яхты T. M. Blue One, держа в руке напиток. Компанию ей составляют сам Джамметти, а также болгарский князь и финансист Кирилл Преславский. Принцесса Диана облачена в фиолетовую рубашку, завязанную на талии, и плавки с ярким орнаментом. Образ дополнен солнцезащитными очками и серьгами в виде колец.

Также Джамметти опубликовал ещё одно фото, на котором принцесса Диана приветствует дизайнера на официальной встрече. В подписи к снимкам он указал, что на этих моментах запечатлена их с принцессой дружба.

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