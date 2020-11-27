В Сети появились фото, показывающие последствия авиаудара турецкой тактической ракетой в ЗРК «Оса».

Как сообщается, атака была произведена с турецкого беспилотника, который разрабатывался для поражения наземных целей. Использовалась управляемая ракета Roketsan MAM-L.

Указывается, что у ЗРК «Оса» технически возможность бороться с дронами имеется, однако перемещение беспилотника в воздушном пространстве комплекс не зафиксировал. После этого комплекс был уничтожен прямым попаданием ракеты. На опубликованном фото, как отмечается, повреждения кажутся лишь незначительными, однако в действительности была полностью уничтожена задняя часть комплекса, а все военные, находившиеся внутри, погибли.

Таким образом, комплекс «Оса» продемонстрировал свою неэффективность в ряде случаев, и, как предполагается, в течение 5-7 лет его выведут из эксплуатации.