Телеканал Showtime представил трейлер одиннадцатого сезона сериала «Бесстыжие».

Этот сезон, как указывается, будет являться последним. В нём главным героям придётся столкнуться с очередными проблемами – реконструкцией района, безработицей, новыми соседями, а также с пандемией коронавируса. Кроме того, у них будут и свои личные проблемы.

В центре сюжета трагикомедии – многодетная семья Фрэнка Галлахера, который является отцом-одиночкой. Вся его семья постоянно выясняет отношения и частенько оказывается в разных комичных ситуациях.

Первая серия, как сообщается, выйдет уже 6 декабря. Всего запланировано 12 серий. Все актёры вернутся к своим ролям, за исключением Эмми Россум, которая не появлялась и в предыдущем сезоне. Она исполняла роль Фионы Галлагер.