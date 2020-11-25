читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеканал Showtime представил трейлер одиннадцатого сезона сериала «Бесстыжие».

Этот сезон, как указывается, будет являться последним. В нём главным героям придётся столкнуться с очередными проблемами – реконструкцией района, безработицей, новыми соседями, а также с пандемией коронавируса. Кроме того, у них будут и свои личные проблемы.

В центре сюжета трагикомедии – многодетная семья Фрэнка Галлахера, который является отцом-одиночкой. Вся его семья постоянно выясняет отношения и частенько оказывается в разных комичных ситуациях.

Первая серия, как сообщается, выйдет уже 6 декабря. Всего запланировано 12 серий. Все актёры вернутся к своим ролям, за исключением Эмми Россум, которая не появлялась и в предыдущем сезоне. Она исполняла роль Фионы Галлагер.

Вам может понравиться

МИД Турции вызвал послов Италии и ФРГ из-за досмотра судна в Средиземном море

Турецкий МИД решил вызвать послов Германии и Италии после устроенного этими государствами…

Экс президента Франции Николя Саркози будут судить

Французы наблюдают за судом над бывшим президентом. Николя Саркози обвиняют в коррупционных…

Бывший гитарист Стаса Михайлова обвинил его в “хладнокровной лжи”

Певец Стас Михайлов на днях заявил, что поддерживает свою команду даже в…
  • Анна
  • 23.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 25 ноября – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 6 °C |