В Аргентине в 600 милях от Буэнос-Айреса находится убежище, которое, по некоторым сведениям, было создано для лидеров нацистской Германии.

Местные жители давно знали об этих трёх загадочных строениях, и придумали немало легенд, пытаясь объяснить их происхождение. Согласно информации ФБР, Гитлер хотел использовать это убежище в качестве укрытия, но скрыться он не успел, и в итоге покончил с собой.

В постройках во время работ по раскопкам археологами была обнаружено несколько фотографий. На одной из них изображены Гитлер и Муссолини на прогулке, на другой – ребёнок, облачённый в нацистскую форму. Также поблизости была найдена коробка, в которой лежали золотые немецкие монеты, отчеканенные в 1940 году.