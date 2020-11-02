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В Саратовской области для тех пациентов с коронавирусом, кто лечится амбулаторно, начали выдавать лекарства.

Как отмечается, эти препараты для пациентов бесплатны, и касается это тех лекарств, которые прописаны в схеме лечения. Указывается, что все необходимые лекарства из медицинского списка есть в наличии и уже с третьего ноября будет увеличена поставка препаратов в регионе. На лекарства для амбулаторного лечения было выделено 91 миллиона рублей из федерального бюджета.

Жители региона при этом уже неоднократно жаловались на то, что в аптеках отсутствуют самые необходимые препараты. Эта ситуация была названа премьер-министром Михаилом Мишустиным недопустимой.

Также сообщается, что в регионе продолжается работа по увеличению койко-мест для пациентов с коронавирусом. Одно из отделений, рассчитанное на 60 мест, начало работать уже второго ноября.

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