В Саратовской области, по последней информации, за последние сутки было выявлено 193 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 136 пациентов – в Саратове.

Таким образом, общее число заболевших в регионе с момента начала пандемии коронавируса составляет 20 706 человек. Выздоровели за всё время 13 980 пациентов, из них 230 – за последние сутки.

Среди новых заболевших 64 человек в возрасте 60-ти лет и старше, 21 – несовершеннолетние. 138 новых пациентов являются контактными, у остальных выявить источник заражения не удалось. 27 человек болеют инфекцией бессимптомно, у 77 пациентов обнаружили пневмонию, у 89-ти – признаки ОРВИ.

Всего в регионе провели 619 681 лабораторных исследования на коронавирус, из них 4 971 были сделаны за прошедшие сутки.