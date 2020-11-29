В издании «Фонтанка» сообщили, что в Северной столице РФ у новорожденного ребенка от коронавирусной инфекции скончались мать и бабушка с дедушкой.

Согласно словам журналистов, женщина заразилась коронавирусом во время беременности. Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, поэтому врачи решили подключить ее к аппарату ИВЛ. К сожалению, им не удалось спасти молодую мать – она скончалась 8 ноября. На этой же неделе умерли ее родители.

Знакомые погибшей отмечают, что отец не участвовал в жизни супруги, поэтому сейчас мальчик официально не имеет родных. Его делом занялись местные органы опеки. Согласно предварительной информации, ребенка собираются забрать родственники, проживающие в Поволжье.