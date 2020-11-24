В Санкт-Петербурге в отношении 58-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело за избиение сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщается, инцидент произошёл 19 ноября в одном из маршрутных такси города. Проверяя региональный закон о правонарушениях, полицейский остановит маршрутку и заметил в салоне 58-летнюю женщину без маски. На требования проследовать для составления протокола об административном нарушении женщина начала бить полицейского рукой по туловищу.

Возле здания полиции она начала оскорблять сотрудника правоохранительных органов, используя нецензурные слова. Во время личного досмотре пенсионерка вновь несколько раз ударила полицейского в область левого плеча.

В итоге женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, и его оскорблении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.