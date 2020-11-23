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В Скопинском районе Рязанской области была закрыта зона в радиусе трёх километров от воинской части, где произошёл взрыв боеприпасов.

Как сообщается, 7 октября на территории воинской части произошёл пожар. В результате инцидента погибла женщина. В зоне до сих пор, несмотря на то, что прошло уже почти два месяца, находят боеприпасы, в том числе и неразорвавшиеся.

В итоге для движения как транспорта, так и людей, было принято решение закрыть просёлочные и лесные дороги, примыкающие к территории складов воинской части. При этом проезд разрешён по грунтовым и асфальтированным дорогам, которые ведут в Дегтярку, Журавлиху и Шелемишевские Хутора. Проезд в данные пункты осуществляется беспрепятственно.

Решение о запрете на приближение приняли власти муниципального образования.

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