В Скопинском районе Рязанской области была закрыта зона в радиусе трёх километров от воинской части, где произошёл взрыв боеприпасов.

Как сообщается, 7 октября на территории воинской части произошёл пожар. В результате инцидента погибла женщина. В зоне до сих пор, несмотря на то, что прошло уже почти два месяца, находят боеприпасы, в том числе и неразорвавшиеся.

В итоге для движения как транспорта, так и людей, было принято решение закрыть просёлочные и лесные дороги, примыкающие к территории складов воинской части. При этом проезд разрешён по грунтовым и асфальтированным дорогам, которые ведут в Дегтярку, Журавлиху и Шелемишевские Хутора. Проезд в данные пункты осуществляется беспрепятственно.

Решение о запрете на приближение приняли власти муниципального образования.