В Ростовской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Инцидент произошёл 16 ноября в городе Шахты в районе железнодорожного вокзала. Согласно предварительной информации, мужчина работает таксистом на автомобиле белого цвета Skoda Rapid. К нему села 15-летняя школьница, и мужчина начал к ней приставать. Девушка начала оказывать сопротивление, но безуспешно.

После совершения изнасилования злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время правоохранительные органы ведут его розыск. Потерпевшая составила фоторобот, который был распространён по всем постам ГИБДД, ППС, а также среди таксистов. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.