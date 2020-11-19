В Ростовской области мужчина вместе с приятелем изнасиловал свою жену. Об инциденте сообщается в Telegram-канале «Че по Ростову?».

Согласно опубликованной информации, 27-летний житель Родионово-Несветайской долго уговаривал свою жену съездить к его другу в Ростов. Женщина поначалу отказывалась, но позже всё же согласилась.

В гостях у друга супруги употребляли алкогольные напитки. Мужчина начал домогаться до жены и принуждать её к групповому сексу, на что она отказалась. Не добившись желаемого, мужчины избили женщину и изнасиловали её.

После того, как женщине удалось покинуть место инцидента, она обратилась в правоохранительные органы. Вскоре оба мужчины были задержаны на время проверки обстоятельств. Как выяснилось, супруги уже давно не живут вместе, хотя брак ещё не расторгли.