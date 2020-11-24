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В России перенесли премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984».

Как сообщается, студия Warner Bros. назначила премьеру фильма на 25 декабря, при этом он должен одновременно выйти в кинотеатрах и на HBO Max. В странах же, где недоступен стриминговый сервис, фильм должен выйти даже раньше – 16 декабря.

Однако в России премьеру кинокартины назначили лишь на следующий год – на 14 января. При этом у фильма также будет своё превью в IMAX с 7 января. Таким образом, продолжение картины о приключения Чудо-женщины зрители в России увидят практически на месяц позже, чем в остальных странах.

Причины переноса не сообщаются, но, как многие подозревают, дело в традиционной «чистке», которую проводит Министерство культуры на праздники для того, чтобы в кинотеатрах в это время показывали отечественные фильмы.

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